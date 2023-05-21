В Ленобласти жителям предъявили обвинение за похищение ребенка

Двух жителей Ленинградской области задержали, им предъявили обвинение за хищение человека. Все дело в том, что они украли годовалого ребенка у своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Так, ведомство уже предъявило обвинение мужчине и женщине, похитившим ребенка, пишет пресс-служба ведомства 21 мая.

Ранее стало известно, что родители украденой девочки были в гостях у похитителей и вместе употребляли алкоголь. В один момент они разругались, тогда пара уехала по своим делам. Девочку они оставили с бабушкой. Их друзья почему-то сочли нужным украсть ребенка.

Теперь женщина находится под подпиской о невыезде, а мужчина — задержан.

Ранее сообщалось, что Полицией задержан стрелок по собакам в многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

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