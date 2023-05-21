Глава следкома РФ вновь заинтересовался подростковым конфликтом в Петербурге

Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки по факту подростковой драки в Санкт-Петербурге. Всё дело в том, что 15-летний подросток ударил в живот 11-летнего мальчика. Как итог, для последнего это закончилось разрывом селезенки. Об этом сообщает пресс-служба СКР в своих социальных сетях.

Драка между подростками случилась в детской студии в Петербурге. Ребята повздорили, в один момент тот, что старше, ударил своего оппонента в живот. Как итог, ребёнку потребовалось помощь медиков. Известно, что по данным медицинских работников, у мальчика был разрыв селезенки, ему понадобилась операция. Сейчас его состояние стабильно.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Александр Бастрыкин ждёт доклад по итогам проверки от петербургского следственного комитета.