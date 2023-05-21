В Петербурге произошло смертельное ДТП на КАД

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 141 километре КПД. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале.

Известно, что все случилось 18 мая в вечернее время на 141-м километре КАД. Известно, что автомобилист на «Шкоде» ехал по левой полосе и влетел в специальную технику, которая ехала в попутно направлении. Как итог, водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Заведено уголовно дело. Теперь сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Стало известно, что скончался заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Пётр Кучеренко. Известно, что он скончался будучи в самолете, возвращаясь с рабочей поездки на Кубу. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ведомства.