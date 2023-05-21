Блиновская предложила подписчикам закрыть её долги за неуплату налогов

Елена Блиновская вновь на связи со своими подписчиками… Вот только она совсем не с добрыми вестями на этот раз. Теперь она вышла на связь с просьбами о помощи — предлагает подписчикам помочь ей собрать деньги на юристов и на закрытие долгов по неуплате налогов. Отметим, речь идёт практически о миллиардер рублей. Информация об этом появилась в телеграм-канале блогерши.

«Никогда не думала, что столкнусь с такой ситуаций и меня будут судить за то, что я была сама собой, за то, что поддерживала, помогала людям и желала им добра и успеха. Самое неприятное то, как повели себя некоторые люди, когда все это произошло… Я сделала выводы и до последнего стараюсь быть сильной, держаться и верить в лучшее..», — пишет Блиновская в своих социальных сетях.

Она отметила, что суд оставил её «без возможности жить и бороться», но у неё якобы ет права сдаться. Правда тут же она добавила, что прежде всего она девочка и ей тоже нужна помощь.

Как она пишет, она рассчитывает на помощь подписчиков, ведь больше ей обратиться не к кому. При этом она добавляет, что почему-то отвергает эту мысль. Тем не менее, помощи ждать больше не от кого.

Далее Блиновская отметила, что продолжает верить в людей, поэтому и обращается к своим подписчикам в надежде. Она желает, чтобы этот кошмар поскорее закончился, но без помощи подписчиков, которых она считает друзьями, она не справится.

«Сейчас не самое просто время для меня. Важен каждый рубль, каждое слово поддержки, надеюсь, на нашу с вами связь и доверие.. Люблю❤️», — написала блогерши, попросив сил у Бога.

Также она поблагодарила всех тех, кто с ней остаётся. Спустя время блогерша добавила, что указанные реквизиты карты стали жертвой недоброжелателей — карту заблокировали.

Она отметила, что возмущена и не понимает, почему кто-то так пакостить в её адрес.

«Сегодня я убедилась сколько добрых людей меня окружает и не смотря ни на что готовы меня поддерживать 💜», — заключила она.