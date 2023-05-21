Пойман налётчик на магазин в Колпино

Полицейскими задержан налетчик на магазин в Колпино. Об этом сообщает пресс-службе министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что 17 мая в ночь в Колпинском районе в полицию пришёл очевидец того, что в магазине неизвестный разбил входную дверь, если быть точнее, то стекло в ней.

Сотрудникам правоохранительных органов по горячим следам удалось выловить и задержать подозреваемого. Как выяснилось, все не закончилось на разбитой двери. Мужчина ещё и избил женщину-продавца.

Из-за полученных травм женщине пришлось обратиться в медицинское учреждение за помощью. После её в удовлетворительном состоянии отпустили.

Заведено дело по статье уголовного кодекса о хулиганство, а сам мужчина задержан, говорят в пресс-службе министерства внутренних дел.