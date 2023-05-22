Операция «Алкоголь»: в Петербурге пресекли два производства контрафактного спиртного

В Тосненском районе полицейскими пресечено два производства контрафактного спиртного. Пресечь противоправную деятельность удалось в рамках операции «Алкоголь». Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Как говорят сотрудники пресс-службы Главка, контрафактные цехи отыскали в Тосненском районе.

В Федоровском городском поселении, в ангаре на Почтовой улице оперативники обнаружили и изъяли почти 2 тысячи литров готовой к реализации спиртосодержащей продукции. Все было разлито по канистрам и бочкам. Найдено и задержано пять сотрудников цеха.

Еще один цех нашли в деревне Ям-Ижора. Там правоохранительные органы отыскали примерно 3,5 тысячи литра контрафакта. В этот раз все было разлито по стеклянным бутылкам, а на них были наклеены этикетки от известных производителей водки.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будут возбуждены уголовные дела.