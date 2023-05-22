Цены на «вторичку» в Петербурге полетели вверх

В апреле 2023 года в среднем «квадрат» жилья на рынке «новой вторички» в Петербурге мог обойтись в 191 тысячу рублей. Этот показатель вырос на 6%, если сравнивать с январем этого же года. Такие данные приводит «Петербургская недвижимость».

К «новой вторичке» относят жилье, введенное в эксплуатацию после 2010 года. Такое жилье обычно привлекает покупателей своей более современной инфраструктурой.

В брокерской компании говорят, что в общем и целом покупательская активность поднялась по всем объектам вторичной недвижимость. Если сравнивать апрель с январем, то количество сделок возросло вдвое. Это в целом коррелирует и с тем, что фиксируется тенденция к восстановлению спроса на первичном рынке.

Интересно, что наибольший интерес на вторичном рынке в Петербурге сейчас вызывают объекты в Приморском, Красносельском и Московском районах. При этом в Приморском районе чаще всего покупали студии за 180 тысяч рублей за «квадрат», в Красносельском районе — студии по цене «квадрата» в 156 тысяч рублей. А вот в Московском районе в тренде оказались однокомнатные квартиры — они обходились в среднем в 214 тысяч рублей за квадратный метр.

Доля ипотечных сделок в апреле остается стабильной с начала года и составляет 45%.

До этого мы также приводили интересную статистику. Как оказалось, в Москве, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе, Екатеринбурге и еще нескольких российских городах только за 2022 год было возведено больше 28 000 000 квадратных метров жилья.

Ранее мы писали, что пошли в гору дела в секторе коммерческой недвижимости. Сейчас помещения под офисы и магазины вновь спокойно сдаются после некоторого застоя. Налаживается и общая ситуация в этой сфере. На это указывает показатель Mall Index — количество посетителей на тысячу квадратных метров торговых площадей.