В России строят больше недвижимости, чем в Европе

Как оказалось, в Москве, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе, Екатеринбурге и еще нескольких российских городах только за 2022 год было возведено больше 28 000 000 квадратных метров жилья.

Лидером оказалась, ожидаемо, Москва — 13 миллионов «квадратов», далее идут Уфа (2,6 миллиона), Тюмень (2,2 миллиона), Самара (1,1 миллиона). Интересно, что отдельно взятые города в России обогнали целые европейские страны, пишет со ссылкой на статистические данные restate.ru.

В частности, в Польше за прошлый год возвели 1.4 млн квадратных метров, Германии — 1.2 млн квадратных метров и в Швеции — 1.1 млн квадратных метров. А вот во всей Австрии жилья появилось меньше, чем только в одном Новосибирске, а Бельгия отстает от показателей Волгограда, говорят показатели Евростата, передает издание.