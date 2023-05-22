В Ленобласти жителям стала реже требоваться скорая помощь

За неделю с 15 по 21 мая в Ленинградской области немного снизилось число вызовов скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона в социальных сетях — в телеграм-канале.

Известно, что за этот период медики скорой помощи приезжали к жителям региона 10 261 раз. При этом 1455 вызовов были к детям, в их числе 172 раза — к малышам в возрасте до одного года.

В то же время 2 597 раза приезжали к пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, из них 117 раз – к пациентам с инфарктом, 206 – с инсультом. На вызовы к местам дорожно-транспортных происшествий медикам приходилось выезжать целыми бригадами 71 раз.

В тот же период времени 3011 пациентов госпитализировано в больницы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вынесли приговор жительнице, которая хотела сбывать наркотические вещества через тайники с закладками. Об этом в своих социальных сетях рассказала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга