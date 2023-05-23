Спрос на ипотеку на ИЖС по России может возрасти до нового рекорда

Специалисты рынка недвижимости прогнозирует, что в мае 2023 года в России вырастет спрос на ипотеку. Показатели по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) могут побить существующие рекорды.

Предполагается, что к концу месяца россияне возьмут ипотеку на покупку собственного дома на 35 миллиардов рублей. Всего число сделок может достигнуть 7,9 тысячи.

Как пишет Restate, доля сделок на ИЖС увеличится сразу до 10,6%. Такие отметки крайне высоки, так что потенциально по стране может быть установлен новый рекорд.

Аналитики отмечают, что россияне часто берут ипотеку по льготным программам. Доля кредитов под залог недвижимости на ИЖС по «Господдержке» уже сейчас занимает больше половины количества общих сделок — 55%. Далее следует программа «Семейной ипотеки» с ее 30%. Потом идут «Дальневосточной ипотеки» (10%) и льготные проекты для сотрудников сферы информационных технологий (3%).