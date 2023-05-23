«Без наушников и телефонов»: по Петербургу установят новые знаки

В Санкт-Петербурге в преддверии лета на дорогах появятся новые знаки. Таблички разместят, чтобы предотвратить увеличение числа ДТП на период школьных каникул.

На нерегулируемых пешеходных переходах разместят знаки «Без наушников. Без телефона. Без капюшона». Пока таблички установят в рамках только пилотного проекта по повышению безопасности детей.

Первые знаки уже установили на пересечении Ленской улицы и бокового проезда Индустриального проспекта. Предполагается, что они будут мотивировать пешеходов быть более внимательными на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В общей сложности по северной столице таким образом оборудуют десять «зебр». Подобное нововведение может оказаться крайне полезным, если его утвердят на постоянно основе. Сейчас невнимательность пешеходов — причина многих аварий.