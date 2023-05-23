В Германии вынесли приговор против расчленившего петербурженку мужчины

В Германии завершилось разбирательство по факту убийства и расчленения женщины из Санкт-Петербурга. Муж погибшей получил пожизненный срок.

Напомним, что тело петербурженки обнаружили в марте 2022 года в портовом городе Бремерхафен. Поиски начались еще в феврале. Оставалась надежда, что женщину найдут живой, но она не оправдалась. Труп нашли расчлененным в чемодане возле местного отеля. Супруга погибшей задержали в тот же день.

Обвиняемый до последнего отрицал свою причастность к убийству. Мать погибшей пыталась взять вину на себя, но по итогу все же осудили супруга. Об этом написали в телеграм-канале «Где наша Катя».

При этом у мужчины еще есть шанс вновь оказаться на свободе. Через 15 лет осужденный получит право попросить отменить приговор. В телеграм-канале отмечается, что такое требование вряд ди одобрят.