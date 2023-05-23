С начала года в Петербурге и Ленобласти пропали 189 детей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области регулярно пропадают люди. Масштабная часть пропавших — дети. Каждый шестой пропавший является именно несовершеннолетним.

За прошедшую часть 2023 года на указанных территориях поступила информация о пропаже 189 детей. Больше 40 случаев пришлось на май, который еще даже не подошел к концу. Такие данные следуют из анализа поисковой организации «Лиза Алерт».

Пропажей несовершеннолетних в городе и области занимаются местные волонтеры и родственники и друзья пропавших. Также статистику ведут правоохранительные органы, если до них доходит дело о пропаже.

Из 189 потерянных детей и подростков живыми нашли только 169. Еще троих пропавших в 2023 году нашли мертвыми, пишет КП.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с детьми начнут усиленнее работать психологи, чтобы своевременно решать все проблемы.