Бойцам «Вагнера» Ленобласти предоставят льготы военнослужащих СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение, которое изменит статус бойцов Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» касательно отдельных направлений. Корректировки введут, чтобы участники ЧВК могли рассчитывать на ряд льгот и выплат, которые были для них недоступны.
Теперь бойцы ЧВК «Вагнер» будут приравнены к военнослужащим, которые исполняют долг в зонах специальной военной операции (СВО). Уравнение затронет те льготы и выплаты, на которые ранее могли рассчитывать только мобилизованные граждане. Теперь их будут получать и «вагнеровцы». Об этом рассказали в телеграм-канале «Тайны Ленинградского двора ZVO».
Также льготы будут предоставлены и семьям бойцов. Ситуация коснется всех действующих участников «Вагнера» без исключений.
Пока отклика со стороны жителей Ленобласти по поводу новых изменений не поступало.