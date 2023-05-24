Владимир Путин приедет в Петербург на пленарную сессию ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Информацию уже подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Событие запланировано на 16 июня. Выступление Владимира Путина будет очным. Материалы уже готовятся. Также Глава РФ должен присоединиться к дискуссии, которая состоится в рамках пленарной сессии, пишет ТАСС.

Напомним, что ПМЭФ будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

В Россию на форум приглашаются делегации из других стран. Приглашение уже направлено в Бразилию. Окончательный список участников пока не был разглашен, еще не все определились. Зато уже известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посещать Петербург не намерен.