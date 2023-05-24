Работа через родственников: как с этим обстоят дела в Петербурге

В Санкт-Петербурге сохраняется тенденция к трудоустройству через родственников. При этом кто-то рад таким связям в коллективе, а другие наоборот выступают против подобных ситуаций.

В ходе одного из опросов выяснилось, что восемь из десяти работодателей берут к себе в организацию родственников в качестве новых сотрудников. При этом, чем больше компания, тем спокойнее внутри нее относятся к родству между специалистами. Объяснить такое положение дел можно по-разному.

Как сообщает Табло, нашлись в Петербурге и те руководители, которые против родственных связей в компании. Каждый шестой начальник (16%) такие вольности не поддерживает. По мнению этой части респондентов, на работе все отношения должны быть исключительно деловыми.

Как бы то ни было, все же часть петербуржцев устраивается на работу к родственникам и с их помощью. Проще всего такое провернуть в сферах производства и финансов.

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