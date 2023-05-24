Петербургский суд продлил арест физика по делу о госизмене

В Санкт-Петербурге городской суд продлил арест новосибирскому физику, который сейчас проходит по делу о государственной измене. По новым данным, наказание продлится теперь уже до 10 ноября.

Российского ученого этапировали из московского СИЗО «Лефортово» в изолятор северной столицы. Подозреваемого заключили под стражу еще летом 2022 года. Соответствующее решение принял Советский районный суд Новосибирска, пишет ТАСС.

Уточняется, что до ареста ученый работал главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Его основным научным интересом была аэрогазодинамика.

В настоящее время успешного ученого из Новосибирска обвиняют в госизмене. Причиной этому является передача секретных данных. Подробности неизвестны, так как дело секретное.