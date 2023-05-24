Россиян могут начать штрафовать за шум в дневное время

В России рассматривают предложение о том, чтобы ввести штрафы за нарушение тишины и покоя даже в дневное время. Инициатором идеи стала правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева.

Сейчас законодательство РФ никак не регулирует шумное поведение. Подобных нарушений нет в КоАП. Все нормы, которые ограничивают россиян, регулируются региональными законами.

Интересно, что соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях заключены только в 58 регионах страны. Это значительно усложняет привлечение шумных соседей к ответственности.

Теперь ситуация может кардинально измениться. Изначально предлагалось ввести запрет на шум для всей страны с 22:00 до 07:00. Теперь тишину хотят сделать обязательной даже на дневное время, сообщают «Известия».

Предлагается разрешить шуметь только в период с 09:00 до 19:00. Также рассматривается перерыв с 14:00 до 16:00.