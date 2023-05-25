В Ленобласти молодой человек убил мужчину и сбросил тело в канаву

Полицейскими Всеволожского района задержан подозреваемый в убийстве в деревенской драке. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 23 мая в отделение полиции пришел местный житель. Он заметил, что возле остановки в деревне Мяглово лежит труп в канаве. Умерший — 39-летний мужчина с с многочисленными ссадинами и синяками на теле. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На следующий день сотрудники полиции задержали подозреваемого. Это был 28-летний местный житель. Он рассказал, что между ним и мужчиной завязался конфликт, тогда он избил своего оппонента. После этого он упал и был придушен лямкой от сумки.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ, говорит пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.