В Мурано нашли гниющий труп в пакете

К сожалению, Санкт-Петербург продолжает славиться своими криминальными новостями. На этот раз в полицию обратилась жительница дома в Мурино. Она заметила неприятный запах из соседней квартиры. Как выяснилось позднее, вся проблема была в том, что там разлагался труп в полиэтиленовом пакете.

Ещё 24 мая в отделение полиции обратилась местная жительница. Она проживала и продолжает проживать в одном из домов на Петровском бульваре в Мурино. К месту происшествия после полученного заявления сразу же выехали сотрудники полиции. На балконе квартиры-студии по этому адресу был найден труп 59-летней женщины. Он был завёрнут в полиэтилен.

Как передает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти, сейчас по подозрению в этом преступлении задержаны 34-летняя местная жительница.