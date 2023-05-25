В Петербурге градозащитники дома Басевича оказались под судом

Троих правозащитников дома Басевича арестовали за мелкое хулиганство. Такой приговор вынес Петроградский районный суд. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских Судов.

Уточняется, что двух мужчин арестовали на 14 суток, а третьего – на 12 суток. Как уточнили в суде, во время защиты от сноса исторического здания на Большой Пушкарской улице активисты нарушали общественный порядок. В частности, они выражались грубой нецензурной бранью. Помимо этого, они препятствовали проведению строительных работ.

В суде обратили внимание на то, что мужчинам неоднократно делали замечание, но они никак не реагировали. Свою вину градозащитники не признали.

Интересно, что двое из мужчин вовсе заявили, что пытались спасти человека, который оставался в сносимом доме. Насколько это правда, в суде не прокомментировали.