Game over: в Петербурге прикрыли подпольное казино

В Приморском районе прикрыли очередное нелегальное игорное заведение. Его организовали в четырехкомнатной квартире на Коломяжском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В ходе обыска полиция изъяла порядка 30 игровых автоматов, 13 компьютеров для азартных игр. В момент обысков здесь были семеро игроков, два администратора и охранник.

Известно, что такое подпольное казино существовало несколько месяцев. Его владельцы могли зарабатывать до ста тысяч в сутки.Для привлечения клиентов администраторы подпольного казино осуществляли рассылку рекламных сообщений через мессенджеры.

Заведено уголовное дело. Администраторы, мужчина и женщина, и охранник задержаны в качестве подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ. Вся техника и оборудование изъяты.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Game over: в Петербурге прикрыли подпольное казино
Курортный сбор в Петербурге уходит в отпуск
Петербург оказался в лидерах среди городов, где часто угоняют авто
Главная культурная ночь весны: «Ночь музеев» в Петербурге посетило 50 тысяч ...
В Петербурге у мужчины во время движения загорелся электросамокат
В России предложили сократить срок действия прав пожилых водителей
Фонд поддержки участников СВО в Петербурге начнет работать в мае
В Петербурге пламя охватило 200 «квадратов» ангара