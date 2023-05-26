Game over: в Петербурге прикрыли подпольное казино

В Приморском районе прикрыли очередное нелегальное игорное заведение. Его организовали в четырехкомнатной квартире на Коломяжском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В ходе обыска полиция изъяла порядка 30 игровых автоматов, 13 компьютеров для азартных игр. В момент обысков здесь были семеро игроков, два администратора и охранник.

Известно, что такое подпольное казино существовало несколько месяцев. Его владельцы могли зарабатывать до ста тысяч в сутки.Для привлечения клиентов администраторы подпольного казино осуществляли рассылку рекламных сообщений через мессенджеры.

Заведено уголовное дело. Администраторы, мужчина и женщина, и охранник задержаны в качестве подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ. Вся техника и оборудование изъяты.