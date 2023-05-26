Росприроднадзор пояснил, почему пожелтел Финский залив

Росприроднадзор дал объяснения петербуржцам, почему же береговая линия и акватория Финского залива вдруг стали желтыми. Как уверяют в ведомстве, на это не повлияли какие-либо химикаты, все дело исключительно в природе.

Желтый налет заприметили жители, которые в социальных сетях немного запаниковали на фоне этого. Тогда Росприроднадзор и попытался объяснить произошедшее.

В ведомстве объяснили, что во всем виновата пыльца. Сначала — с середины мая — пыльца из-за ели, березы. А вот к концу месяца — из-за сосны и дуба.

Налет и дальше может начать нарастать в виду того, что придут дожди. Фактически, именно они вымывают крупные пыльцевые зерна из воздуха, из-за чего те оседают на земле и других поверхностях, рассказали в пресс-службе ведомства.