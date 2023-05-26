В МВД рассказали о возобновлении приема заявлений на получение загранпаспорта

МВД России заявило о возобновлении приема заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Уточняется, что прием заявлений о выдаче таких заграничных паспортов возобновят с начала лета, то есть с 1 июня.

В ведомстве пояснили, что подать заявление можно через территориальный орган министерства внутренних дел. Однако есть и другие способы. Например, вы можете прийти в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Проще говоря, речь идет про МФЦ.

Для тех, кто не хочет решать этот вопрос офлайн, есть возможность подать заявление через единый портал государственных услуг — Госуслуги, прокомментировала официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк, говорят в МВД.

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