В России до конца следующего года реконструируют свыше 30 аэропортов

Более 30 аэропортов России планируют реконструировать до конца 2024 года. Такие данные привел замминистра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании на тему развития туристского потенциала территорий Дальнего Востока и Арктики. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России в своих социальных сетях.

Со слов чиновника, на эти цели хотят выделить свыше 700 миллиардов за 2023-2024 годы. Однако он уточнил, что речь идет не только о бюджетном финансировании, но и внебюджетном тоже.

Например, есть планы по строительству терминалов в Магадане и Петропавловске.

Со слов чиновника, за последние двадцать лет в нашей стране реконструировали 92 аэропорта из более 200, расположенных на территории РФ. При этом еще восемь аэропортов были построены с нуля.