Петербургские гостиницы ждут наплыва туристов

В Петербурге 27 и 28 мая власти рассчитывает увидеть огромное количество туристов. Напомним, что в эти даты Санкт-Петербург будет отмечать свой «день рождения».На эти даты заполняемость отелей составляет 75% и более. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Ведомстве уточнили, что такой показатель – 75%– это то, какая заполняемость отеле может быть по итогу конца этой недели.

Кроме этого, как говорят в комитете, большое количество туристов может быть ещё в период с девятого по 12 июня.И помимо этого, с 14-го по 17 июня также может быть немало туристов, так как будет проводиться международный экономический форум.

Сейчас вопрос заключается только в том, готовы ли к такому наплыву туристов петербургские отели. Что ж, остается только наблюдать за этим.