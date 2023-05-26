Минпромторг объяснил, будет ли дефицит контактных линз в стране

В Минпромторге Российской Федерации уверяют, что санкции, запрещающий ввоз контактных линз в нашу страну, не приведёт к их дефициту. В ведомстве говорят, что планируется производство отечественных линз.

При этом отмечается и то, что никуда не денутся зарубежные – их привезут через параллельный импорт.

Как передает ТАСС, ведомстве говорят о том, что на предприятиях нашей страны есть свободные мощности. Именно они готовы покрыть потребность в контактных линзах довольно сжатые сроки. Что касается производителей контактных линз, которые решили покинуть рынок нашей страны, то в течение двух недель их внесут в список товаров, которые могут поставлять через параллельный импорт.

Что же, в нашу страну немало товаров поставляется именно через параллельный импорт. В общем и целом наценка при этом не сильно велика, к счастью.