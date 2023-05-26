Вакцинация была опасна?! ВОЗ признала вред от «коронавирусных» прививок

Последние несколько лет — с конца 2019-го –мы жили в режиме пандемии коронавируса. Эта болезнь хватило весь мир, убедив людей в том, что им необходимо засесть в дома и не выходить лишний раз на улицу.

Действительно, сейчас эта проблема нам может показаться уже не такой серьезной. Всё-таки болезнь уже поутихла, сейчас никто не соблюдает какие-либо меры предосторожности, без которых ещё год назад мы не могли представить свою жизнь.

Люди постоянно ходили в масках, соблюдали социальную дистанцию, сидели на локдаунах, переходили на удалённый режим работы. Ну и конечно же, делали прививки от коронавируса.

Вакцин было придумано немало, люди этим пользовались. Кто-то это делал потому, что без сертификата о вакцинации не пропускали в общественные места. Кто-то же таким образом пытался защитить себя от заболевания, ведь врачи уверяли, что сделав прививку, вероятность заболеть гораздо меньше.

Сейчас же всемирная организация здравоохранения говорит о том, что вакцинацию имеет смысл оставить только для тех людей, которые находятся в группе риска.

Детям такие прививки делать вообще нельзя, а остальным просто лучше воздержаться самостоятельно, говорят там.

Боже того, эта организация утверждает, что всё делаю именно в том, что вакцинация имеет большое количество побочных эффектов. Конечно, они говорили ранее, но никто не говорил о том, насколько они серьезные.

Например, только теперь признали, что у множества людей перенесение прививки может быть равносильно самой болезни от нее, пишет newizv.

Более того, некоторых может ждать Синдромом Гийена — Барре. По всему миру зафиксировано 14 случаев на миллион после прививания. В России подтвердили минимум два таких происшествия.