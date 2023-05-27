По КАД на развязке с Парашютной перекроют движение

Куда уж без новостей о перекрытиях на дорогах. На этот жителей Петербурга ждут ограничения на Кольцевой автодороге — на развязке с Парашютной улицей.

Так, ограничения будут мучить жителей города немного-немало, а целую неделю, начиная со 2 июня.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад», проехать по выше упомянутому участку не выйдет со 2 по 9 июня 2023 года. Все дело в том, что в этот период времени на внутреннем и внешнем кольцах КАД будут заниматься заменой асфальтового покрытия.

Из-за ремонта на КАД перекроют первую полосу внутреннего, а также первую и вторую полосы внешнего кольца.