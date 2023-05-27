В Ленобласти житель убил своих отца и деда ради денег

Житель Гатчинского района Ленобласти убил своих отца и деда, чтобы заполучить крупную сумму денег. После совершения преступления он закопал их тела на границе Ленинградской и Псковской областей.

Так, еще 19 мая житель одного из поселков Гатчинского района заявил, что у него пропали два родственника — 60-летний отец и 87-летний дедушка. Заявитель рассказал, что они ушли из дома и не вернулись.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили там смыв вещества бурого цвета. Тогда было заведено дело по статье об убийстве двух и более лиц , а подозрения пали на заявителя.

Стало известно, что он украл с карты своего дедушки 1,2 миллиона рублей, а затем убил родственников.

Тела убитых он закопал на границе Ленобласти с Псковской областью, пишет «Патрульный Петербурга».