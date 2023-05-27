Неизвестный в камуфляже напал на двух прохожих в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Московском районе нашли злоумышленника, который напал на двух горожан на Краснопутиловской улице. Сейчас в преступлении подозревается мужчина в камуфляже.

В происшествии оказалось двое пострадавших. Первый получил ножевое ранение в живот, а второй добрался до больницы с ожогами обоих глаз. Оказалось, что ему в лицо распылили неустановленную жидкость из баллончика.

Нападавший сразу скрылся, но позднее его удалось найти. Установлено, что правонарушитель был в камуфляжной форме. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью горожанам. По разбирательству проходит 28-летний неработающий местный житель. Мотивы его преступления пока не разглашались.