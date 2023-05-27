Обвиняемого в мошенничестве краснодарца задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские Главка вышли на мужчину, который находился в федеральном розыске. Житель Краснодарского края в возрасте 28 лет обвиняется в мошенничестве.

По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый еще в мае 2021 года мошенническими схемами убедил потерпевшего отдать ему игровую приставку, шлем виртуальной реальности и игровые диски. Мужчина заверил знакомого, что позднее вернет оборудование, но этого так и не случилось.

По итогу злоумышленник попал в федеральный розыск. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Нарушителя из Краснодарского края обнаружили в Адмиралтейском районе северной столицы. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Разбирательство продолжается.

Инициатору розыска доложили о задержании.