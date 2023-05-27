В Петербурге работают музейщики из Таджикистана

Музеи России продолжают сотрудничество с культурными учреждениями Таджикистана. Сейчас представители музейного дела дружественного государства работают в Санкт-Петербурге.

В северную столицу РФ приехали сотрудники Национального музея Таджикистана. В городе на Неве они готовят выставку к 80-летию освобождения Ленинграда от фашизма.

Соглашение о сотрудничестве уже подписали руководитель Национального музея Таджикистана Зафаршо Иброхимзода и исполняющая обязанности директора музея политической истории России Елена Лысенко. Об этом пишет национальное информационное агентство Khovar.

Подобное совместное мероприятие — хорошая возможность для укрепления культурных связей и обмена музейным опытом. Также специалисты указанной сферы двух стран совместно смогут поработать над ремонтом и восстановлением некоторых уникальных экспонатов. Коллективная деятельность может принести больше плодов.