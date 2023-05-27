В Петербурге утвердили дату закрытия генконсульства Швеции

В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года перестанет работать генеральное консульство Швеции. Также в это же время закроется генконсульство России в шведском Гетеборге.

Соответствующее решение уже окончательно принято и утверждено. Причина этому — конфронтационный курс Швеции в отношении РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции признали «persona non grata». Это только усугубило уже и так накопившиеся отношения между государствами.

По итогу было принято решение окончательно прекратить работу генконсульств. Посла Швеции уже проинформировали о таком решении. Сейчас иностранным чиновникам предписано покинуть Россию в отведенные сроки. Временные рамки будут теми же, что утвердили в Швеции для россиян.