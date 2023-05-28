Ученые установили пользу винограда для сердца и мозга

Исследователи Университета Западной Новой Англии наткнулись на интересное свойство винограда. Выяснилось, что ягода изменяет микробиом кишечника. Тем самым продукт улучшает здоровье человека.

Такие свойства обнаружили в ходе исследования, в котором участвовали люди разных половых и возрастных групп. Они поочередно в течение длительного времени меняли свой рацион и периодически добавляли в него виноград. По итогу оказалось, что ягода действительно благоприятно воздействует на организма.

Виноград влиял на уровень ферментов. А из-за этого дальше в лучшую сторону менялось состояние важных органов человека: кожи, сердца и даже мозга. Соответствующей информацией поделились в журнале Scientific Reports.

По мнению ученых, виноград благоприятно влияет на людей. Естественно, важно не перебарщивать с его употреблением. Иначе может быть только хуже.