Российские новостройки смогли «реабилитироваться»

По России вновь вырос спрос на жилье на первичном рынке недвижимости. Сейчас квартирам в новостройках удалось «реабилитироваться» и вернуться на прежние позиции.

Праздничные майские дни кончились, россияне приступили к обычным рабочим будням и стали активнее покупать новые квартиры. Запросы на поиск жилья возросли сразу 29,4%, чем в прошлом году за тот же отчетный период.

Несмотря на повышенный спрос, не все застройщики повысили цены на новостройки. Средняя стоимость квадратного метра по России держится на 140,6 тысячи рублей. Если сравнивать с прошедшим апрелем, то показатель даже немного упал — всего на 0,2%, пишет «Коммерсантъ».

На рынке наоборот сохраняются некоторые скидки и льготные программы. Пока неизвестно, как долго продержится такая тенденция. Обычно рынок «первички» в России меняется крайне быстро, но кое-что из явлений задерживается.