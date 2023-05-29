Отменена разработка документации для метро до аэропорта «Пулково»

В Санкт-Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) принял решение отменить распоряжение, подразумевающее подготовку документов по планировке территории для продления метро от станции «Проспект Ветеранов» в сторону аэропорта «Пулково».

Уточняется, что такое решение приняли на фоне того, что истекает срок действия распоряжения. Теперь предполагается создание нового задания, его необходимо будет выполнить в четвертом квартале 2023 года.

Как пишет ДП, АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» должно было заняться разработкой документации за 37 миллионов рублей. Сроки — 20 августа 2022 года. Однако компания не выполнила работы в срок, тогда его продлили еще раз, но и это не помогло. Сроки снова были сорваны.

Предполагалось после 2030 года продлить «красную» линию метра на юге от «Проспекта Ветеранов» еще на три станции.