В Петербурге мужчина напал с ножом на свою знакомую

Полицией задержан подозреваемый в нападении на собственную подругу. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что 28 мая ранним утром в отделение полиции поступил сигнал о том, что на Гончарной улице нанесено ножевое ранение. В этот же день поступила телефонограмма из медучреждения, где рассказали, что к ним поступила женщина с колото-резаным ранением. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Как выяснилось, удар ножом ей нанес ее знакомый-сожитель-земляк.

Уже 28 мая 2023 в 12:50 у дома 22 по улице Моисеенко опергруппой подозреваемый был задержан. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). О причинах и мотивах мужчины в пресс-службе правоохранительных органов не сообщают.