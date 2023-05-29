Доля пустующих пространств в петербургских фуд-холлах достигает 15%

В формате фуд-холлов в Петербурге, по данным на конец мая, работают 14 проектов общественного питания общей площадью 52,7 тыс. кв. метров. Такие данные приводит консалтинговая компания NF Group.

Интересно, что сейчас в процессе реализации при этом еще 13 проектов, которые в совокупности займут площадь около 32 тысяч квадратных метров.

В действующих фуд-холлах представлено 379 корнеров, из которых вакантны 15%. Примечательно, что наиболее популярной концепцией в фуд-холлах является паназиатская кухня — на нее приходится 25%.

Далее идут кофе и десерты — 15%, а также европейская кухня — 11%. Сетевиками при этом являются 80% арендаторов.

Наименьшая заполненность отмечается у фуд-холлов Ленинградской области и Выборгского района Петербурга, пишет издание 78.ру.