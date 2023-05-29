В Ленобласти заприметили беспилотник

Сегодня, 29 мая, во Всеволожском районе Ленобласти заприметили беспилотник. Как рассказывают жители, беспилотник пролетал муниципального образования – Бугровское сельское поселение.

По имеющейся информации, беспилотник летела на высоте примерно 300 – 500 м. На данный момент нет информации о том, кто его запустил. Это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов региона. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет 78.Ру.

Отметим, что беспилотники видят на территории Ленобласти уже не первый раз. Так, 28 мая пограничники увидели летевшей со стороны Эстонии беспилотник в сторону Кингисеппа. Аппарат пролетал на высоте около 2 км.

Подчеркнём, что сейчас во многих регионах нашей страны действует запрет на запуск беспилотников. Их могут запускать только определённые организации, выполняющие государственный заказ.