Гадюки проснулись в Ленобласти: что делать в случае укуса?

Все мы знаем, что лето не обходится без прогулок на природе, однако, чтобы по-настоящему насладиться отдыхом, нужно помнить про все возможные опасности, которые могут ждать нас в лесу. Во многих городах на территории лесов вам могут встречаться змеи. Не является исключением и Ленобласть — здесь в основном встречаются два вида змей – гадюка обыкновенная и уж обыкновенный. Гадюки на территории Ленобласти ядовитые (это в целом одна из самых распространённых ядовитых змей на территории нашей страны).

В целом, эти змеи не очень агрессивные и чаще всего стараются уползти от опасности. Однако укусы могут произойти по вине самого человека. Рассказываем, что важно помнить при укусе змеи.

Что делать?

Помните, что если змея ядовитая, то на вашем теле появятся две точки с кровоподтёками. Они будут размещены на небольшом расстоянии друг от друга. Помимо этого, стоит ждать отёк, покраснение, боль, жжение, тошноту, головокружение, онемение и металлический привкус во рту.

В том случае, если укус больше напоминает пасть рептилии, а раны – царапины, то скорее всего змея была не ядовитой . Такая рана не будет кровоточить и вызывать дискомфорт.

Что же делать? Во-первых, немедленно отойдите от змеи. Но помните, что делать это стоит без резких движений, а также обязательно осматриваясь — чтобы не наступить на другую рептилию.

Помимо этого, нужно зафиксировать время укуса, не будет лишним и сфотографировать саму рептилию. После этого обязательно обратитесь за медицинской помощью. Вызовите бригаду скорой помощи или же самостоятельно приедьте в медицинское учреждение.

Далее важно снять всё то, что стягивает ваше тело. К таким предметам относятся кольца, браслеты, тугая обувь и часы. Если вдруг у вас будет развиваться отёк, то это всё усугубит ситуацию.

После этого важно продезинфицировать рану. Протрите место укуса любым антисептиком, а после накройте его чистой тканью.

Что нельзя делать?

Помимо этого, помните, что лучше лишний раз не двигаться. Всё дело в том, что это усугубит интоксикацию организма.

Кроме этого, не занимаетесь самостоятельным высасыванием еда, разрезанием место укуса, накладыванием жгута, прижигание место укуса и прикладыванием холода.