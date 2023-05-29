Адвокат Головичева рассказала, может ли работодатель не отпустить в отпуск

Буквально несколько дней – и уже лето. Соответственно, самое время подумать про отпуск. Как рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» адвокат Оксана Головичева, если ваш работодатель не отпускал вас в отпуск в течение года, то ему попросту грозит штраф.

Она отметила, что у каждого работника есть 28 положенных календарных дней в году. Он их должен отгулять, и это нельзя заменить какой-то денежной выплатой или компенсацией. В тоже время она обратила внимание на то, что в отпуск может быть разделён на несколько частей, однако одна из них не должна быть менее двух недель.

Помимо этого, специалист напомнила о том, как производится расчёт отпускных. Расчёт производится исходя из средней заработной платы сотрудника и 12 месяцев, предшествующих отпуску. Так, сумма отпускных зависит от числа рабочих дней в месяце.