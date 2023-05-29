Стало известно, насколько опасны нитраты

Наступает лето, вместе с ним и сезон фруктов, ягод и овощей. Однако многих пугает такое страшное слово как нитраты. Фактически, это просто азотные удобрения. Они нужны для того, чтобы все те же самые овощи и фрукты попросту лучше росли.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», важно, чтобы нитраты не были в избыточном количестве. Патамушта в таком случае они переходят в такую форму как нитриты – а это уже опасно для организма.

При этом по внешнему виду очень сложно определить, насколько высока содержание нитратов в продукте. Однако есть специальные бытовые тесты. Достаточно воткнуть щуп в продукт и прибор покажет всю необходимую информацию. Однако к выбору прибора нужно подходить очень тщательно, потому что нередко это больше похоже на простой маркетинговый ход. Также нужно понимать, что в этих приборов может быть большая погрешность.