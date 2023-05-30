Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях в четырех районах

По 13 июня петербуржцев ждет ограничение движения по набережной реки Фонтанки у Египетского моста.

Известно, что движение транспорта планируется ограничить в четырех районах города. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Известно, что из-за реконструкции инженерных сетей с 31 мая и по 13 июня не удастся проехать по выше упомянутому участку.

Помимо этого, водителей предупредили о том, что с 30 мая по 6 июля не удастся проехать на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Большого Смоленского проспекта.

Также известно, что в Петроградском районе с 31 мая по 6 июня закроют проезд по набережной реки Крестовки от проспекта Динамо до 2-й Берёзовой аллеи.

А во Фрунзенском районе с 30 мая по 15 июня придется потерпеть ограничение движения на перекрёстке Бухарестской улицы и улицы Димитрова.