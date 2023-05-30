В Петербурге женщина украла карту у пенсионера и прошлась по магазинам

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении банковской карты у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом ведомство сообщает в своих социальных сетях – в Telegram канале.

Известно, что 26 мая в отделение полиции обратился 69-летний пенсионер. Он заявил что в пункте выдачи заказов интернет-магазина на проспекте Стачек он обнаружил, что у него потерялась банковская карта.

Спустя время ему в мобильном приложении поступило уведомление о списании с его счёта почти 5000 руб. В SMS-оповещении сообщалось, что это плата за товары в различных магазинах города. После этого сотрудники полиции завели уголовное дело по статье о краже.

Спустя время сотрудники полиции нашли подозреваемую. Это была 44-летняя не работающая женщина. Выяснилось, что она была неоднократно судима и находилась под административным надзором.