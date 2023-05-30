Петербуржец поджег квартиру сожительницы и украл 2,4 миллиона рублей у ее отца

Полиция Колпинского района задержала подозреваемого в краже с поджогом. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Все дело в том, что 29 мая в отделение полиции ночью поступил сигнал о пожаре в жилом доме на бульваре Трудящихся. К месту происшествия выехали и сотрудники полиции, и, само собой, огнеборцы. Они увидели в квартире горящий диван.

После того, как пожар потушили, хозяйка квартиры заметила, что из дома пропали 2,4 миллиона рублей, которые принадлежат ее отцу. Тогда было заведено дело по статье о краже.

В этот же день на улице Труда в Колпино по «горячим следам» по подозрению в совершении преступления задержан 22-летний неработающий сожитель хозяйки. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, отмечают правоохранительные органы.