Петербуржец вместе с кефиром получил таракана на перекус

Житель Петербурга хотел просто выпить кефир на работе. Однако глоток за глотком – а вместе с ним что-то твёрдое во рту. Этим чем-то оказался таракан. В Санкт-Петербурге суд рассмотрел иск к ЗАО «Племенной завод Приневское».

Всё дело в том, что именно продукцию этого завода опробовал один из покупателей. Вместо приятного впечатления или насыщения от продукта, мужчина получил таракана.

Как рассказывают в объединённой пресс-службе Судов Санкт-Петербурга, мужчина купил кефир, а потом решил выпить его на работе. Коллеги мужчины также обратили внимание на то, что после одного из глотков, мужчина был попросту шокирован. Действительно, какие ещё эмоции можно испытать, если вместе с кефиром у тебя во рту оказался таракан.

Необходимая химико-биологическая экспертиза также подтвердила, что состав кефира в бутылке совпадает с составом остатков кефира на насекомом.

Теперь завод должен выплатить потерпевшему 92 руб. за кефир, а также 5000 руб. компенсации за моральный вред.