В Петербурге определились с датой Главного военно-морского парада

В Петербурге и Кронштадте проведут главный военно-морской парад. Он состоится в день военно-морского флота. Мероприятия запланировано на 30-е июля.

Как пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, все праздничные мероприятия совместят с днём военно-морского флота. Соответственно, в Петербурге уже определились с датой, когда в городе состоится главный военно-морской парад.

Со слов собеседника агентства, принято принципиальное решение о проведении этого мероприятия 30 июля. Помимо этого, изданию эту информацию подтвердил другой источник. Однако отметим, что официальных заявлений по поводу этого пока что не поступало.