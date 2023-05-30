В Петербурге появится новое креативное пространство

В Санкт-Петербурге, а именно в Красногвардейском районе, станет больше на одно креативное пространство. В этом районе города хотят сделать креативное пространство под названием «Вата». Говорят, что для горожан подготовили даже целую праздничную программу. В частности, будет очень много сладкой ваты.

Так, в парке «Охта-Оккервиль» в Красногвардейском районе Петербурга запланировано открытие креативного пространства «Вата». Оно запланировано на 4 июня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

По имеющейся информации в праздничной программе будут песни, танцы, мастер-классы, в том числе по созданию свечей, кастомизации одежды, жонглированию, борьбе на мечах. Помимо этого у жителей и гостей города будет возможность обменяться книгами и растениями на этой площадке. Символом этого мероприятия будет сладкая вата, которой как раз таки будет очень много.