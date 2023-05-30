В Петербурге мужчины устроили стрельбу на детской площадке

В Петербурге в Новом Девяткино один из вечеров прошел под стрельбу на детской площадке. К счастью, сроки были задержаны. Теперь решается вопрос заведения уголовного дела.

По имеющейся информации от источника в правоохранительных органах, 27 мая в отделение полиции Всеволжского района Ленобласти поступила информация о том, что происходит стрельба на Флотской улице. Эта улица расположена в Новом Девяткино. После этого правохранители оперативно выехали на место происшествия.

Как рассказывает источник издания в правоохранительных органах, на месте происшествия сотрудники полиции увидели двух безработных местных жителей. Они открыли огонь из пневматического оружия на детской площадке. Как выяснилось мужчины были ещё и в состоянии алкогольного опьянения, поэтому стреляли в воздух. Теперь решается вопрос о заведении уголовного дела.